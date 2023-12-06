عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لـ توب ياسمين صبري في الـbirkin.. حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل لهذا السبب

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

حضرت النجمة ياسمين صبري منافسة الـbirkin بأبو ظبي، وشاركت صورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة ومثالية.

 

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

يصادف اليوم الـ6 من ديسمبر عيد ميلاد الفنانة شريهان، والتي أتمت عامها الـ59.

 

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

شاركت النجمة هيفاء وهبي  متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة ولافتة.

 

شريهان هيفاء وهبي سعر حذاء هيفاء وهبي برقم غير متوقع سعر صادم لتوب ياسمين صبري ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. تعرف على أعراض الإصابة بمتلازمة داون

نشرة المرأة والصحة| عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان.. دينا الشربيني تثير الجدل بفستان جريء

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

بدون أدوية.. 3 مصادر طبيعية للمغنيسيوم

رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ترشيحاتنا

لإقرار ميزانية 2024.. خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء

البيت الأبيض: نعتقد أن 8 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس

أخبار التوك شو.. أسباب أزمة السكر وموعد انتهائها.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار حتى الجمعة المقبل

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

وزارة الطيران: حريق مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء ولا خسائر

أمير عزمي: من يهاجم شيكابالا يبحث عن التريند.. وأحمد ربيع لاعب شبه متكامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ