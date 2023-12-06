نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لـ توب ياسمين صبري في الـbirkin.. حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل لهذا السبب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حضرت النجمة ياسمين صبري منافسة الـbirkin بأبو ظبي، وشاركت صورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة ومثالية.

يصادف اليوم الـ6 من ديسمبر عيد ميلاد الفنانة شريهان، والتي أتمت عامها الـ59.

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

شاركت النجمة هيفاء وهبي متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة ولافتة.