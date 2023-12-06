ناقد رياضي: إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر قريباً

شارك الناقد الرياضي إسلام صادق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: “نقلاً عن الوطن القطرية إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر قريبة”.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب قطر لكرة القدم، إن مباراة الهند في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 صعبة جدا.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، أضاف كيروش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «سعيد بوجودي في الهند، نحن متحمسون لهذه المباراة، وأعلم مدى صعوبتها وأهميتها للمنتخب الهندي لأنها على أرضه».

وتابع: «منظومتنا تتطور يوماً بعد يوم، ولدينا الفرصة لتقديم صورة جيدة وممتازة عن المنتخب وهدفنا أن نكون الأفضل في الملعب، وأن نقدم أفضل كرة قدم؛ لأن ذلك سيتيح لنا المزيد من الفرص للتسجيل والفوز بالمباراة».