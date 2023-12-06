عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتين في غزة

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: “تمكنا من قنص 4 جنود في محور شرق مدينة خانيونس وأصبناهم إصابات محققة”، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، إنهم مستمرون في الضغط الشديد على "حماس" حتى يتم إطلاق سراح كل الرهائن.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأربعاء، إسرائيل من المساس بقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس المتواجدين على الأراضي التركية.