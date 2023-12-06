اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

عاشت عارضة أزياء من تايلاند، لحظات مرعبة بعد اشتيعال النيران بها أثناء علاجها بالطب البديل، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

ذهبت عارضة الأزياء إلى عيادة لتجربة العلاج الحراري التايلاندي المسمى Phao Ya، والذي يتكون من حرق الأعشاب على بطنها للمساعدة على الهضم.

وفي البداية، بدت الفتاة مرتاحة للغاية وهي تبتسم وهي مستلقية على السرير تتحدث مع الطبيب والمساعدين مع منشفة وخليط من الأعشاب على بطنها.

ولكن عند استخدام الطبيب الولاعة لتسخين الخليط، اشتعلت النيران على الفور تقريبًا إلى ملابسها والغطاء البلاستيكي الموجود تحتها

وانتشرت النار بشكل كبير عند الفتاة وحرقت جسدها بشكل كبير ، وتدحرجت الفتاة من السرير إلى الأرض بينما كانت ممرضة تمسك بيديها، وحاولت أخرى إخماد الحريق ببطانية ثم وسادة، ثم قام موظف الاستقبال برش الماء من الحوض بينما استخدم المساعد الوسائد لإخماد النيران حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق في العيادة في بانكوك

المصدر ديلي ميل