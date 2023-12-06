تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

تحذير من السيول بهذه المناطق

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول احوال الطقس فى جميع انحاء البلاد و تحذيرات وزاره الداخليه للمواطنين

تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات بشأن الشبورة المائية و سيول في مدينة مرسى علم و احتمالية امتدادها لبعض المحافظات القريبة منها خلال الساعات المقبلة و الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار

وكان قد شهد شارع رمسيس كثافة مرورية حتى شارع الجيش وصولا إلى ميدان العباسية، مع وجود كثافات بسيطة بشارع صلاح سالم، أما بالنسبة لكوبري الجلاء فشهد سيولة مرورية حتى طريق العروبة، و هناك كثافات مرورية نسبية عند كوبري المطار تقل و تختفي حتى طريق المطار.

وظهرت كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة من كورنيش النيل القادم من المظلات حتى وسط البلد.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، ظهرت كثافات مرورية في شارع الهرم تحديدا، وتشهد حركة السيارات تباطؤ شديدا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، و كذلك في منطقة المساحة و شارع العريش و الطالبية، مع ظهور بعض الكثافات بمنطقة مشعل، هناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني.

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https://fb.watch/oM7_etpq2X/