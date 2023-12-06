حزب المستقلين الجدد يطلق حملة لحث المواطنين بقرى الجيزة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قامت أمانة حزب المستقلين الجدد بمحافظة الجيزة ، بتدشين حملة “مشارك”، لتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى قرية طموه بمحافظة الجيزة لتكون بداية للحملة في المحافظة.

وأكد محمد لاشين أمين الحزب بالمحافظة، أننا نعمل منذ بداية الحملة على زيادة وعي المواطن بأهمية بالمشاركة في الانتخابات والخروج بكثافة لضمان استمرار مسيرة البناء والحفاظ على استقرار البلد في هذا التوقيت الصعب.



وأكد لاشين، أن مساندتنا ودعمنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، يعيطينا قوه في إقناع المواطن بما تم من إنجازه في كل المجالات على مدار العشر سنوات السابقة ، وأننا سنستمر في حملتنا في كل قريى المحافظة حتيى يوم التصويت طبقا لضوابط الدعاية المقررة قانونا من الهيئة الوطنية للانتخابات.