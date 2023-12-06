الدفاع المدني بغزة ينفذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية

أكد الدفاع المدني بـغزة أنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ونوّه الدفاع المدني بغزة بأنه ليس لديه أي معدات، والتي تم تدميرها بالكامل جراء القصف الإسرائيلي.