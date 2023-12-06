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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدفاع المدني بغزة ينفذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية

غزة
غزة

أكد الدفاع المدني بـغزة أنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ونوّه الدفاع المدني بغزة بأنه ليس لديه أي معدات، والتي تم تدميرها بالكامل جراء القصف الإسرائيلي.

الدفاع المدني بغزة القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلي استجابة إنسانية غزة

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