الوطنية للصحافة: صرف بدل ديسمبر غدا بالمؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2023.
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2023.
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
ADVERTISEMENT