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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل اصطدام سفينة حاويات بكوبري منسي بالمجرى الملاحي لقناة السويس

الحادث
الحادث

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات   ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

 

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وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة بالكيلو 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه ، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ ٤ قاطرات  . 

يبلغ طول السفينة  336 مترا، وعرضها  46 مترا وحمولتها  101 ألف طن، ويجري العمل حاليا علي توصيل  أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة. 

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.               

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حركة الملاحة حدوث عطل سفينة حاويات منسي

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