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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض جذاب.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".


وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جذابه مرتدية فستان باللون الابيض وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها،ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه. نالت إعجاب متابعيها.

 

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحققالكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقومبعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعدللسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما،فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

اعمال ياسمين صبري موسم عيد الأضحى فيلم البعبع خارج مصر

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