أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن مفاجأة لجماهير الاهلي في مباراة شباب بلوزداد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" الأهلي يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة شباب بلوزداد".

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الأربعاء على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

كما يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.



وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي، التي كان مقررا لها اليوم الاربعاء فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.