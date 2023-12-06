عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن مفاجأة لجماهير الاهلي في مباراة شباب بلوزداد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" الأهلي يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة شباب بلوزداد".

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الأربعاء على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

كما يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي، التي كان مقررا لها اليوم الاربعاء فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم

مسئول أوكراني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي كلمته أمام الكونجرس

البيت الأبيض: مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

اليونايتد يسعى لمصالحة جماهيره وغيابات بالجملة في صفوف البلوز..تقرير عن مواجهات الفريقين بالأرقام

ليفربول في ورطة قبل مواجهة شيفيلد بالدوري الإنجليزي.. ماذا يحدث؟

بعد ضغوط أمريكية.. الكابينت الإسرائيلي يجتمع اليوم لزيادة المساعدات لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ