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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرشح الرئاسي حازم عمر يدعو المصريين للخروج والمشاركة في الانتخابات

المرشح الرئاسى حازم
المرشح الرئاسى حازم عمر

دعا المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري المصريين إلى الخروج لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم أيا كان من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة وتقديم صورة مشرفة أمام العالم بتحضر المصريين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بحضور أعضاء الحملة المركزية للمرشح الرئاسي وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
وأكد المرشح الرئاسى حازم عمر أن الديمقراطية مسار لابد من استمراره وأن هذا المسار يبدأ بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار أفضل المرشحين لقيادة البلاد لتحقيق مصالح المصريين ومستقبل الأجيال الجديدة ، مضيفأ أن المرشح الرئاسي لابد أن يرتكز على قاعدة حزبية وشعبيه تؤهله للمنافسة، و يكون رجل دولة ولديه خبرات وتاريخ سياسي ورؤية مستقبلية وبرنامج عملي مدروس.
وتابع أن غدا عند منتصف الليل يبدأ الصمت الانتخابي ولم يعد أمامنا غير صناديق الاقتراع وأن نحتشد أمام اللجان، موضحا أن المشاركة ستحقق إرادة الشعب وبدون المشاركة لن يتحقق شيء، مناشدا فئات الشعب بضرورة النزول للمشاركة في عملية التصويت من أجل مستقبل أفضل لمصر من خلال التعرف على البرامج الانتخابية لكل مرشح.

حازم عمر حزب الشعب الجمهورى الانتخابات الرئاسية صناديق الاقتراع إرادة الشعب

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