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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن: نسعى لخفض الانبعاثات إلى النصف في 2030

قمة المناخ الـ 28
قمة المناخ الـ 28

قال مارك واتس، المدير التنفيذي القيادة المناخية للمدن، إن القمة 28 للمناخ، شهدت قرارين مهمين لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار للدول التي تتضرر من  المناخ.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على هامش مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، أن القيادات الناجحة في مكافحة تغير المناخ على المستوى المحلي ستنجح أيضا على المستوى الدولي، لذلك كان مهما اجتماع كل هذه الدول في الإمارات والمناقشة حول مستقبل المناخ.

وأوضح أن البداية تكون من الأساسيات، وعلينا فقط الحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، وهو ما يسمى بالمستوى الآمن، ويأتي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونجعل استخدام المركبات الكهربائية أسهل وأرخص.

ولفت إلى أنه بحلول عام 2030 التزمت جميع مدننا بخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي الانبعاثات إلى النصف، ما يعني أن هذه الدول ستكون أكثر هدوءا، وأكثر نظافة، وأكثر خضرة، فعلى مستوى العالم، يتسبب نحو 10% من السكان في تلوث المناخ، بينما يعاني منه 90%.

جهود مصر ملحوظة في قضايا المناخ

أوضح أن الدول العربية، بخاصة مصر والإمارات، لها جهود ملحوظة، وكانت هناك مساحة ترحيب للغاية للعمل خارج نطاق المفاوضين التقليديين في الحكومات الوطنية، وأعتقد أن هذا مهم حقا لأننا بحاجة إلى جهد عالمي وليس من الحكومات فقط.

مارك واتس القيادة المناخية للمدن القمة 28 للمناخ صندوق الخسائر والأضرار المناخ

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