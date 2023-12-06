أول مدينة صناعية خضراء وذكية|تفاصيل أحدث اتفاقيات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لـ«طربول»

أعلنت شركة "جي في للاستثمارات" عن شراكة استراتيجية مع مجموعة "بلي القابضة" المتخصصة في مجال الأعمال الإنشائية، ذلك لتنفيذ مشروعات هامة في مجال البنية التحتية بمدينة طربول الصناعية، في إطار التزام الشركتين بدعم عمليات التطوير الشامل في المنطقة، وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

تشمل الشراكة تنفيذ مشروعات أعمال البنية التحتية والترفيق لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 1.5 مليون متر مربع، إلى جانب تنفيذ المجسات الاستكشافية وحفر الآبار، بالإضافة إلى عمليات تمهيد وتدبيش الطريق الدائري في المرحلة الأولى، تمهيدًا لإنشاء مصانع جاهزة على إجمالي مساحة 536 ألف متر مربع، تتضمن 268 مصنعًا بمساحة 525 مترًا مربعًا، و 277 مصنعًا بمساحة 360 متراً مربعًا.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات: " إن مدينة طربول يتوفر لها جميع الإمكانات والخدمات التي تساعد على ازدهار النشاط الصناعي، حيث تعتمد على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ أعمال البنية التحتية، مما يضمن توفير بيئة مثلى للأعمال والاستثمار

ومدينة طربول هي أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش في قلب شبكة التجارة في مصر.

تقع على مساحة 26 ألف فدان في أطفيح بالجيزة، ومجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع، وتبلغ الطاقة التقديرية للمدينة حوالي 13 ألف مصنع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.