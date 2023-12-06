في نصف ساعة فقط.. رئيس النقل البحري يكشف تسهيلات مميزة لسياحة اليخوت

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لسياحة اليخوت باعتباره واحد من أهم أنشطة السياحة بوجه عام، وهي واحد من أنواع السياحة الثرية، ويوجد توجيهات منذ شهر أبريل 2022 من القيادة السياسية ووزير النقل بالعمل عليها وتقديم عدد من التسهيلات المختلفة.

حديث حول سياحة اليخوت

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن يوجد 14 جهة حكومية تشترك مع قطاع النقل البحري، وكل جهة لها قوانينها وقراراتها المختلفة، وتم وضع استراتيجية لسياحة اليخوت، ونتيجة تلك الاستراتيجية التي تم الموافقة عليها، تم تدشين منصة إلكترونية تجمع 14 جهة حكومية بكل إجراءاتهم المختلفة على المنصة، لتسهيل الدخول وإنهاء الإجراءات، وتم وضع التشريع المنظم لاستخدام المنصة مع كافة الجهات.

وتابع، أن المنصة بها استمارة يمكن من خلالها ملئ كل المعلومات المطلوبة، والتخطيط في سياحة اليخوت، ليحصل المستثمر أو الراغب في تنشيط سياحة اليخوت على كافة الموافقات المختلفة.

واستكمل، أن المنصة تجعل المستثمر ينهي كافة إجراءاته في نصف ساعة فقط لا غير، وذلك بعد الجهود الكبيرة، وتم وضع التشريعات التي تنظم العمل بين الجهات، وانطلقت المنصة في 1 سبتمبر 2022، أي أن المنصة تعمل منذ سنة وشهرين.