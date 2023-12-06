تسليم المرحلة الأولى من مشروع سكني ضخم بالشيخ زايد

أعلنت أورا ديفلوبرز إيجيبت العقارية ، أنها في مطلع العام المقبل ستبدأ مرحلة التسليم للمرحلة الأولى من مشروعها السكني بالشيخ زايد الذي يجمع بين المساحات متعددة الاستخدامات والوحدات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة.

وأعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب، هيثم عبد العظيم، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: "مع قرب حلول بداية مرحلة التسليم من المشروع في مطلع العام المقبل، نحتفل اليوم بهذة اللحظة الفارقة.

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن تدشين شركة أورا لإدارة المنشآت ، والمتخصصة في تقديم خدمات إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات

حضر الحدث اليوم المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة