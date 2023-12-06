إياكم والاستهتار.. معتمد جمال يحذر اللاعبين من مباراة ساجرادا

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشورا، عبر حسابه الشخصي علي “فيس بوك”، نقل من خلالها توجيهات معتمد جمال، القائم بعمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاعبين، بشأن مباراة ساجرادا الأنجولي، في الكونفدرالية.

وكتب أحمد حسن: «معتمد جمال في جلسته مع لاعبي الزمالك: إياكم والاستهتار أمام ساجرادا.. كل مباراة نلعبها للفوز فقط.. أي نتيجة سلبية ستعيدنا للخلف.. من يجتهد سيجد مكانه في التشكيل الأساسي».

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.