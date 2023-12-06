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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للتأهل لأولمبياد باريس.. المنافسة تشتعل بين مصر وتونس والجزائر وموريشيوس ببطولة أفريقيا للشراع

الشراع
الشراع

استؤنفت اليوم منافسات بطولة أفريقيا للشراع المقامة بمنتجع سوما باي بالغردقة في الطرازات الأربع للمراكب المعتمدة في البطولة ILCA6  للسيدات ،و 7 ILCA للرجال وiQFOiL رجال وسيدات وفورملا كايت حيث اشتعلت المنافسة مع إقتراب نهاية الجولات. 

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قائمة منتخب الشراع في البطولة الإفريقية بمصر المؤهلة لـ أولمبياد باريس

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وشهد يوم أمس تأجيل منافسات فورلاما كايت وiQFOiL رجال وسيدات بسبب ضعف سرعة الرياح وتم استئناف المنافسات اليوم بعد اعتدال سرعة الرياح الذي ساعد على إقامة جميع المنافسات بشكل طبيعي. 


واستمرت المنافسات لليوم الرابع على التوالي في ILCA رجال وسيدات والتي شهدت استمرار المنافسة بين مصر والجزائر وتونس وموزمبيق وأنجولا لحسم مقاعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس حيث يتأهل أصحاب المراكزين الأول والثاني في كل منافسة بحد أقصى لاعب من كل دولة في كل سباق حيث أقيم حتى الأن ثمانية جولات شهدت منافسة قوية. 


واستأنف اليوم منافسات وiQFOiL رجال وسيدات مازالت المنافسات مشتعله بين مصر وأنجولا وتونس وسيشل في انتظار الجولة الأخيرة لحسم المتأهل حيث أقيم حتى الأن 11 جولة في منافسات الرجال و10 جولات في منافسات السيدات.


وفي فورملا كايت يواصل منتخب موريشيوس الصدارة في منافسات الرجال والسيدات بعد مرور 12 جولة أقيمت حتى الأن .


وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.

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