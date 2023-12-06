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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18 شهيدا وعشرات الجرحي في قصف إسرائيلي لمنزل بوسط رفح الفلسطينية

ارشيفي
ارشيفي

  أفادت وسائل إعلام فلسطينية  بأن 18 شهيدا وعشرات الاصابات سقطوا جراء الاستهداف لمنزل عائلة الهوبي بالقرب من منطقة النجمة بوسط مدينة رفح بقطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية حربها المستعرة ضد قطاع غزة على مدى أكثر من 60 يوما علي التوالي حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.

وتجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب الـ16 ألف شهيد فيما زاد عدد الجرحى عن 42 الف.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلي أن أعداد من الشهداء والجرحى قد وصلوا إلى مشفى ناصر جراء استهدافات الاحتلال لمناطق مختلفة بخانيونس الليلة الماضية، معظم من الأطفال والنساء

فيما نفذت طائرات الاحتلال حزام ناري عنيف في بني سهيلا شرق خانيونس بالإضافة الي القاء قنابل الفسفور بشكل مكثف شمال وشرق خان يونس.

واستهدف الـقصف منزل لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرقي خان يونس ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بجانب استشهاد عائلات باكملها جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل مدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى أكثر من 15 شهيدا جرّاء قصف الطيران الحربي الاسرائيلي عدد من المنازل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي مربع العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة مع حزام ناري محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات استهدفت محيط مسجد صلاح شحادة وجمعية الصحوة في شمال قطاع غزة

واشتعلت النيران شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة نتيجة قصف للطيران الإسرائيلي باستعمال القنابل الحارقة.

وارتقى عشرات الشهداء جراء استهداف الاحتلال مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على النصيرات والمغازي ودير البلح والبريج وسط قطاع غزة ما خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وانقطعت الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة لنحو 12 ساعة مما أعاق جهود عمليات الإنقاذ.

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