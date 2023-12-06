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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر لأهالي كفر الشيخ : مشاركتنا فى الانتخابات رد الجميل للرئيس السيسي

صدى البلد

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود الكبيرة المبذولة فى ملف التنمية على مدار السنوات الأخيرة.

دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وتابع غنيم خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة كفر الشيخ اليوم، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي:" محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي حظيت بتشريف الرئيس لها منذ شهور قليلة عندما تم افتتاح مجموعة من المشروعات العملاقة بها وعلى رأسها مصنعين للرمال السوداء بالبرلس بلطيم وهما من أبرز المشاريع التي شهدتها مصر في العام الحالي".

واستكمل النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر؛" نحن هنا لنرد الجميل لمن أحيا مشروعات الصيد في البحيرات الموجودة في محافظة كفر الشيخ ففي أقل من 18 شهراً تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، يزينها المشروع القومي للاستزراع السمكي وما يضمه من مشاريع ومراكز أبحاث وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .
   
وأشار غنيم، إلى أن محافظه كفر الشيخ كانت دائما ومازالت في عقل وقلب الرئيس عبد الفتاح السيسي فهذه المحافظة التي كانت نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية تحولت الي نموذج حي للتنمية.

وأكد غنيم، في نهاية كلمته، على وعي الشعب المصرى وأن الجميع يصطف خلف القيادة السياسية فى ظل الظروف الراهنة والتحديات الجسيمة التى تمر بها المنطقة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة رحلة العطاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ،  لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، "  تحت رعاية رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الحزب الدكتور  السعيد غنيم .

وذلك بحضور  الربان عمر صميده رئيس الحزب ونواب رئيس الحزب ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، رؤساء الأحزاب السياسية  ، و تنسيقية شباب الأحزاب ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر 

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