صف واحد خلف الرئيس السيسي| حزب المؤتمر من كفر الشيخ: «نعم» لحامي الوطن

قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب المؤتمر والامين العام للحزب، أننا جميعا نقف مع القيادة الرشيدة للرئيس السيسي وخلف قواتنا المسلحة والشرطة المصرية.

وقال رسلان ، نجتمع اليوم في هذا اليوم ونعلم جميعا مدي التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والله وهب لنا الرئيس السيسي، ونحن اليوم هنا في محافظة كفر الشيخ، لنعلن تأييدنا الواضح والصريح للزعيم عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق ذاته قال أحمد علاء جعفر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، إننا نرسل رسالة من هنا من كفر الشيخ، للرئيس عبد الفتاح السيسي أننا جميعا خلفك وسننزل أيام 10 ، 11، 12 لنرد الجميل للقائد العظيم.



وأضاف جعفر ، أننا جميعا في محافظة كفر الشيخ نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية، هذا الرجل الذي حمل روحه علي كفه لحماية تراب وطنه.

من جانبه قال الشيخ علي فريج نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من مصر دولة قوية، مؤكداً أنه غير وجه الحياة في سيناء واقام الأنفاق ويستطيع اي مواطن عبورها في 5 دقايق.

وأضاف الشيخ علي فريج، ان الرئيس السيسي انشاء خمس جامعات في سيناء، لافتا أن سيناء ملك للشعب المصري كله ، والسيسي أعاد لها الحياة من خلال المشروعات القومية التي اقامها علي أرض سيناء الغالية.

ومن جانبه قال اسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، اننا سنكون في معركة للوعي يوم 10 ، 11 ، 12 واليوم نحن هنا من جامعة كفر الشيخ في وسط شباب لديه وعي وطني وعلي قدر عال من الوطنية.

وتابع تمراز، نحن أمام شباب واع شباب جامعة كفر الشيخ العريقة، عايزين نبني بلدنا، وده هيحصل لما ننزل كلنا ونقول نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال النائب أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إن مشهد شباب جامعة كفر الشيخ مشهد يبشر بمستقبل واعد لوطننا الحبيب مصر.

وأضاف النائب أحمد مقلد، أننا نوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أمن بالشباب ، واعطي له الفرصة ووضع المرأة المصرية في المكانة التي تستحقها وتولت المناصب القيادية في الدولة.

وقالت النائبة حنان عوض عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، اننا سعداء بالمشاركة الكبيرة للسيدات في هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح وهذا يؤكد مدي وعي المواطن المصري ووعي السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية.

ووجه سليمان العبادي نائب رئيس حزب المؤتمر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بما قدمه لمصر وللاشقاء في فلسطين .

كما وجه العبادي ،التحية لقواتنا المسلحه وشرطتنا العظيمة قائلا من هنا نرسل برقيه يوم 10 ،11 ، 12 ، سنثبت للعالم أننا جميعا خلف القيادة السياسية واثبتوا وطنيتهم.

وأكد محمد رمضان نائب رئيس حزب المؤتمر، علي ضرورة النزول بكثافة لاختيار من يقود سفينة الوطن ونقول نعم لمن جعلنا نشعر بالأمن والأمان.

من جانبه طالب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس حزب المؤتمر، شباب مصر بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسيه بكثافه لارسال رسالة للعالم تؤكد على مدي وعي الشباب ودعمهم لقائد المسيره ورجل المواقف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد عقد حزب المؤتمر ،لقاءً حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، " تحت رعاية رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم .



وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي ، الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، والدكتور الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، رؤساء الأحزاب السياسية ، و تنسيقية شباب الأحزاب ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.