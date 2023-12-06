ولي عهد السعودية: المملكة وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار

قال ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الأربعاء، إن المملكة السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح ولي العهد السعودي أن الرئيس بوتين ضيف عزيز على المملكة السعودية ، مؤكداً أن التنسيق السياسي والأمني مع روسيا مهم للعالم .

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،إأن موسكو لديها علاقات راسخة وجيدة مع السعودية على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني.

ودعا بوتين ولي العهد السعودي لزيارة روسيا في أقرب وقت.

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي في الرياض.

وقال بوتين إنه على مدى السنوات الـ7 الماضية وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق.



ولفت بوتين إلى أهمية تبادل الآراء حول ما يجري في المنطقة.