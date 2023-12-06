واشنطن بوست : حماس خدعت الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن ضابط أمن إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقد أنه أوقف خطط حماس لكن تبين أن ما حدث كان خداعا.

وكانت “واشنطن بوست”، ذكرت نقلا عن ضابط أمن إسرائيلي، أن الاستخبارات العسكرية جمعت أدلة على هجوم واسع النطاق تستعد له حركة حماس منذ عام.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال ضابط الأمن الإسرائيلي: “تلقينا معلومات استخباراتية في أغسطس الماضي بشأن هجوم وشيك لحماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، بأن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر بشأن هجوم محتمل لحركة حماس.

وأوضحت “هاآرتس”، أن “الحاضرين للاجتماع في وزارة الدفاع خلصوا إلى أن حماس كانت تجري تدريبا على حدود غزة ولا تستعد لهجوم”.