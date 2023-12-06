حملة السيسي استقرار وتنمية في الجيزة| الشباب للرئيس: أنت مستقبل وطننا

التقت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشباب محافظة الجيزة .

وفي رسائلهم للرئيس أكد الشباب إنهم سوف يصنعون المستقبل من خلال رسم لوحة وطنية تبهر العالم كلة عن طريق المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم أيام 10و11و12 من الشهر الجاري مؤكدين على إن الخروج بكثافة لتلبية نداء الوطن أول خطوة للانطلاق بآفاق واسعة نحو الجمهورية الجديدة .



وقال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: لمسنا أثناء تجولنا في شوارع فيصل والهرم حرص الشباب على إختيار من يقود مصر في الفترة المقبلة حيث أجمعوا على إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة ومستقبل وطنهم عن قناعة تامة نابعة من إيمانهم الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في كل المحافظات .



وأضاف أحمد الجوهري منسق الحملة في فيصل والهرم:كنا حريصين إن نتحاور مع شباب مصر فهم عماد المستقبل وأمل الأمة ووجدنا تفاعل كبير وغير مسبوق بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهذا جعلنا نطمئن على إن في بلدنا الغالية مصر شباب يقدر المسئولية ولديه وعي كافي بمتطلبات المرحلة.



وأوضح الجوهري إن كل من تحدثنا معهم أثناء توزيع برشورات الحملة التي تحكي عن أهم نجاحات دولة 30 يونيو تحت شعار الاستقرار والتنمية اكتشفنا إنهم يقدرون حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية .



وتابع منسق الحملة إلي إن الشباب في محافظة الجيزة سيضربون المثل والقدوة أثناء التصويت ولديهم إصرار وعزيمة على أن تكون محافظتهم من أعلي المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب المشاركة وحتى يقولوا للعالم كله إنهم على قلب رجل واحد خلف قيادتنا الحكيمة .

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