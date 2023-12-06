نائب بالشيوخ يفند مزايا مبادرة التضامن بشأن التوعية من إدمان المخدرات

ثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، حرص وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

الارتقاء بالمجتمع من مختلف الجوانب الحياتية

وأكد “البلشي” لـ"صدى البلد"، أن وزارة التضامن من أبرز الوزارات التي تعمل علي قدم وساق من أجل خدمة المواطن، كونها من أهم الوزارات الخدمية التي تسهم في الإرتقاء بالمجتمع من مختلف الجوانب الحياتية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن فتح باب المتطوع لدى صندوق مكافحة الإدمان يعد خطوة استباقية في حماية الشباب من أضرار الإدمان، معقبا “ أثمن هذه المبادرة التي من المؤكد أنه سيكون لها نتائج إيجابية خاصة وأن التنسيق بين وزارتين من أكثر الوزارات إهتماما بخدمة الشعب”.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن الجهود التي تبذلها وزارة التضامن في ملف مكافحة الإدمان من خلال برامجها المختلفة للشباب، حيث حققت معدلات كبري في علاج وشفاء الكثير من مرضي تعاطى المخدرات، ولهذا نأمل في تحقيق المزيد من الإجراءات الداعمة للحفاظ علي جيل المستقبل وتنميته.

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ،نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق احتفالا ، تحت شعار "قوة العمل الجماعي -العمل التطوعي -نهج وحياة " حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة المخدرات ، وذلك بمقر "بيت التطوع " التابع لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة القاهرة كمقر دائم للصندوق يستهدف تنفيذ أنشطة لوقاية وتوعية الشباب بأضرار الإدمان بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين من طلاب الجامعة للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان .

تضمنت فعاليات الاحتفال إطلاق مسيرة من أمام "بيت التطوع" بمشاركة المتطوعين ، بجانب تنظيم " المعرض الابتكاري التوعوي " حيث يتضمن أنشطة تفاعلية و بورتريه لورش الأنشطة والأدوات المستخدمة في التوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وأساليب تنمية العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة .



وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حرص وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات ، لافتة إلى أنه من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.