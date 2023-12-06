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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسماعيل هنية: طوفان الأقصى معركة غير مسبوقة.. والمعركة الحالية حققنا فيها أهدافا كبيرة

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، أن العملية العسكرية طوفان الأقصى، ضربت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر رغم إمكاناته وعتاده.

وقال هنية، في تصريحات إعلامية، إن المعركة الحالية غير مسبوقة، وحققنا فيها أهدافا كبيرة بحجم القضية الفلسطينية.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أن القضية الفلسطينية عادت مجددا إلى واجهة التداول الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنها احتلت المساحة الأكبر في أجندة المؤتمرات والقمم العربية.

وأشار هنية إلى أن الظلم التاريخي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، آن له أن ينتهي، وأن يُصغي العالم لصرخات هذا الشعب.

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