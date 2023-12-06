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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة السعيد.. بيراميدز يخوض ثالث تدريباته في بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ثالث تدريباته اليوم في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعدادا لخوضه مباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وشهد مران اليوم مشاركة قائد الفريق عبد الله السعيد بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء نواذيبو في الجولة الثانية، وانتظم السعيد صباح اليوم في معسكر الفريق بمدينة بريتوريا استعدادا لخوض اللقاء.

وجاء المران الذي أقيم على ملعب جامعة توكس في بريتوريا، قويا واستغرق أكثر من ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين، واشتمل على وحدات بدنية وأخرى خططية بجانب تقسيمة بطول الملعب لتجربة التشكيل وخطة اللعب.

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