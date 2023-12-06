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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المواطن حريص على المشاركة.. محافظ البحر الأحمر يكشف الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

انتخابات
انتخابات

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، آخر استعدادات المحافظة لـ الانتخابات الرئاسية 2024.

 

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وقال عمرو حنفي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، " محافظة البحر الأحمر تضم 6 مدن وتم تحديد الأماكن التي تصلح كي تكون لجان انتخابية وهي متواجدة في مدارس ".

 

وأضاف عمرو حنفي:"  تم المرور على المدارس المقام فيها لجان انتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال القضاء والناخبين ".

 

وتابع عمرو حنفي:" المواطن لديه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهذا الامر ظهر جليا خلال المناقشات معهم خلال الجولات الميدانية ".

 

وأكمل عمرو حنفي:"  يتم تخصيص أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ويكون لهم مدخل خاص في اللجان الانتخابية ".

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