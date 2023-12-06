تعبت معايا جدا.. ماذا قال فتوح أحمد عن علاقته بزوجته؟

كشف الفنان فتوح أحمد عن بعض الصفات التى تزعجه فى شخصيته ، وعن عصبيته الدائمة بسبب ظروف عمله التى تزعجه زوجته أيضًا.

وقال فتوح أحمد فى تصريحات تليفزيونية: أنا وحش فعلا وعصبي جدا لدرجة وحشة وأنا صعيدي ومتربي على إني ملك والخدم حواليا.

وأضاف فتوح أحمد، قائلاً: مراتي تعبت معايا جدا عشان كده كنت عاوز أخلف عشان مسبهاش لوحدها، لكن ربنا مقسملناش.. والحقيقة أنا كنت مزعج وعصبي بسبب ظروف الشغل وبخرج وبشتغل مسرح وهي قاعدة فكنت بدعي تيجي حاجة ليها تشغلها، وحاولت تعمل مشاريع لكن فشلت فيها لكن مبسوط إنها انشغلت فيها ، وعلق مازحًا: مراتي كانت المفروض تتطلق 30 مرة من اللي بعمله فيها.

وقد كشف الفنان فتوح أحمد فى وقت لاحق عن تفاصيل دوره فى مسلسل جعفر العمدة ، قائلاً: إن الدور بدأ معي من السنة الماضية ، ووقتها كنت بعمل مسلسل مع مى عمر ، والمخرج محمد سامي ".

وأضاف فتوح أحمد :" في الحقيقة الخرج محمد سامى موهوب جدا وبيضيف للممثلين، وتعاملت معه مؤخرا ، حيث تواصل معى وأرسل لى دور غير فتوح ، وأثناء تواجد محمد رمضان تم تغير الدور واستقر على فتوح.

و تابع فتوح أحمد خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة :" ذهبت أول يوم تصوير والتقيت بـ محمد سامى وهو محترم جداً .

وعن محمد رمضان أوضح: " محمد رمضان نجم كبير ، و محمد سامى عامل ورق محترم ، و دارس سيكلوجية المشاهد المصرى ، و الدليل إن المسلسل عجب كل طبقات المجتمع ، وأنا بستمتع بالشغل مع محمد سامي.