عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارك تشتد.. توغل قوات الاحتلال في عدد من أحياء غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام، بأن القوات الإسرائيلية توغلت في طرق رئيسية في حي الشجاعية بغزة، بالإضافة إلى وصول آليات إسرائيلية إلى مفترق صلاح الدين مع حي الشجاعية بغزة.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية تجمع آليات إسرائيلية بمنطقة الفالوجا جنوب غربي جباليا.

فيما ذكرت وكالة شهاب؛ أن المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خان يونس، اشتدت، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية.

وأطلق الاحتلال وابلًا من القنابل الدخانية شرقي حي الشيخ رضوان؛ ما تسبب في حالات اختناق بين الأهالي.

كما شنت طائرات الاحتلال، غارات، على هدف شمال غرب مخيم المغازي، في محيط موقع الكتيبة 13.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منحة التعاقد لـ عمر كمال عبدالواحد مع الزمالك

ترشيحاتنا

تعزيز مبادئ الحوكمة| وزير السياحة: نناقش تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران

هل من حق الرجل إجبار زوجته على الحجاب ؟ دار الإفتاء توضح

بالصواريخ.. انفجارات قوية تهز أرجاء القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز

أونلاين .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

رسالة غير متوقعة من هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

فيديو

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ