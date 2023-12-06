المعارك تشتد.. توغل قوات الاحتلال في عدد من أحياء غزة

أفادت وسائل إعلام، بأن القوات الإسرائيلية توغلت في طرق رئيسية في حي الشجاعية بغزة، بالإضافة إلى وصول آليات إسرائيلية إلى مفترق صلاح الدين مع حي الشجاعية بغزة.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية تجمع آليات إسرائيلية بمنطقة الفالوجا جنوب غربي جباليا.

فيما ذكرت وكالة شهاب؛ أن المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خان يونس، اشتدت، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية.

وأطلق الاحتلال وابلًا من القنابل الدخانية شرقي حي الشيخ رضوان؛ ما تسبب في حالات اختناق بين الأهالي.

كما شنت طائرات الاحتلال، غارات، على هدف شمال غرب مخيم المغازي، في محيط موقع الكتيبة 13.