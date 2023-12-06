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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تخطف الأنظار من الأهرامات

هلا السعيد
هلا السعيد

نشرت الفنانة هاله السعيد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت هاله السعيد في الصورة، بإطلالة جذابه مرتديه فستان مجسم بالون الأبيض وتسريحة شعرها للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها.


 

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون في العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

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