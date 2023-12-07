القطاع غير النفطي بالإمارات يتراجع في نوفمبر 2023

أظهر مسح، أُجري، الأربعاء 6 ديسمبر 2023، أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في نوفمبر من أعلى مستوياته في عدة سنوات المسجل في الشهر السابق مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف ثقة الشركات.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” تراجع مؤشر S&P Global لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.0 في نوفمبر تشرين الثاني من 57.7 في أكتوبر تشرين الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وظل الإنتاج الإجمالي قويا مع تسارع طفيف للمؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.9 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، من 63.1 في الشهر السابق، إذ أفاد ما يقرب من 30% من المشاركين بارتفاع في مستويات الإنتاج خلال فترة المسح.