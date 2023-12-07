بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ياسمين صبري ، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور ياسمين صبري