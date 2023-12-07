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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 مدن سعودية تتقدم عالميا في مؤشر المدن الذكية للعام 2023

صدى البلد

تستمر السياسات الحكومية في السعودية بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تعدد أوجه الإنفاق في بعض القطاعات.

وبحسب الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م)، والتي اطلعت عليها "العربية Business"، فمن بين أهم ما حققته جهود السياسات الحكومية في عام 2023 للوصول إلى حياة أكثر جودة هي دخول، ولأول مرة، 4 مدن سعودية ضمن مؤشر "IMD" للمدن الذكية، وذلك وفقا لـ"العربية.نت".

وتعكس هذه التطورات والإنجازات التزام المملكة بأن تصبح رائدة عالميًا في تطوير المدن الذكية، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الحياة الحضرية والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تقدمت مدينة الرياض إلى المرتبة 30 ضمن مؤشر "IMD" للمدن الذكية. كما دخل كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة إلى المؤشر، ليصبح إجمالي المدن السعودية ضمن المؤشر هي 4.

وحافظت العاصمة السعودية الرياض على مكانتها كثالث أذكى مدينة عربية في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية 2023. عالمياً، تحتل الرياض المرتبة 30 من بين 141 مدينة.

ويؤكد هذا التصنيف التزام الرياض والسعودية بتبني التقنيات الذكية والتخطيط الحضري المبتكر لتحسين مستوى المعيشة والاستدامة.

كما تأتي مكة في المركز الرابع، وجدة في المركز الخامس، والمدينة المنورة في المركز السابع عربياً. عالميًا، احتلت مكة المكرمة المرتبة 52، وجدة 56، والمدينة المنورة 85.

ويشير دخول هذه المدن إلى المؤشر إلى التزام أوسع داخل المملكة العربية السعودية بتطوير المناطق الحضرية بالتكنولوجيا الذكية والممارسات المستدامة.

ويؤكد مؤشر "IMD" على إدراك السكان لتأثير التقنيات الذكية في مدنهم، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية مع العوامل البشرية. 

ويسعى المؤشر إلى تقييم كيفية مساهمة التكنولوجيا في تحسين نوعية الحياة للسكان، وتسليط الضوء على النهج الذي يركز على الإنسان في تطوير المدن الذكية​​​.

التخطيط الحضرى التقنيات الذكية التكنولوجيا الذكية التنمية المستدامة السعودية العاصمة السعودية الرياض

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