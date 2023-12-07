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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشعب الجمهوري: لنا قواعد في كل أنحاء البلاد وممثلين في 22 محافظة

إيمان طلعت عضو تنسيقية
إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الإدارة المدنية بحزب الشعب الجمهوري، إن حزب الشعب الجمهوري له استراتيجية وخطى ثابتة منذ نشأته، كما أننا لنا تمثيل قوي في مجلس النواب.

وأضافت “إيمان طلعت” خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، كان لدينا توجه بأن يكون لنا مرشح رئاسي وممارسة الحياة الديمقراطية خاصة وأن الدولة المصرية أكثر استقرار.


واسترسلت: الحزب مارس الديمقراطية داخليا أولا ولنا قواعد في جميع المحافظات وممثلين في 22 محافظة، متابعة: حملة الحزب اعتمدت على أن تكون المؤتمرات الخاصة بدعم المرشح الرئاسي حازم عمر معتمدة على الكوادر.
 

ولفتت إلى أن البرنامج الانتخابي يتحدث عن المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تخص المواطن والدولة ويطرحون الرؤية على المجموعة المنتقاة من كوادر الحزب لتوضيح رؤية المرشح.
 

الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب الحياة الديمقراطية

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