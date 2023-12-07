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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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يقدمه الدكتور شادي الزيات.. "صناع القرار" برنامج اقتصادي في موسمه الجديد على قناة "صدى البلد"

أحمد صبري ود.شادي
أحمد صبري ود.شادي الزيات

في إطار حرصها على دعم الحراك الاقتصادي للدولة وتنوير الرأي العام بالقضايا الاقتصادية المختلفة، ينطلق خلال أيام على قناة صدى البلد الموسم الثاني من برنامج "صناع القرار" الذي يقدمه د.شادي الزيات، أستاذ إدارة الأعمال السابق بالجامعة البريطانية.

يأتي إطلاق الموسم الثاني من البرنامج في وقت تزيد فيه الحاجة لتقديم المحتوى الاقتصادي الرصين والمتعمّق، للمساهمة في دعم أصحاب القرار بالرؤى والمعلومات التي تحدد اتجاهات الأسواق، كما تجلي الصورة بشأن الوضع الاقتصادي والمشروعات الهامة التي تنفذها الدولة، بهدف تنوير المواطن وتحصينه ضد الشائعات.

وحرصت القناة على تدعيم الكوادر القائمة على إعداد البرنامج في نسخته الجديدة، كما كانت حريصة أيضًا على استمرار الكفاءات التي برزت في نسخته الأولى أبرزهم أيمن رشدي، الذي تقرر أن يستمر في دوره الفعّال Producer للبرنامج.

و يتناول برنامج صناع القرار - الذى يذاع في الرابعة مساء، الخميس من كل أسبوع على قناة صدى البلد1- القضايا الاقتصادية والتنموية التي تشغل الرأي العام.

أحمد صبري  ود.شادي الزيات

ويستعين البرنامج في عرضه وتناوله للقضايا الاقتصادية، بنخبة من الخبراء والمختصين والوزراء المعنيين، لشرح الأبعاد المختلفة للقرارات والإجراءات الاقتصادية وتأثيراتها على المواطن وخطط الدولة التنموية، لاسيما رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

كذلك يتيح البرنامج فرصة لطرح ومناقشة مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال، ومساندة القضايا التي تحتاج إلى التدخل الحكومي، من أجل تشجيع الاستثمار، كما يضع البرنامج في بؤرة اهتماماته المشروعات القومية الكبرى التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها لتحريك دفة الاقتصاد تجاه التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن.

كذلك سيكون البرنامج في نسخته الجديدة أكثر اهتمامًا بإجراءات الدولة لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، إلى جانب التحول الرقمي، والتحول نحو التكنولوجية التطبيقية في المدارس الفنية الجديدة لخلق جيل جديد من العمالة الماهرة.

برنامج صناع القرار د شادي الزيات

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