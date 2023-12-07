عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام زعزوع يكشف تفاصيل تقدمه بالاستقالة بعد تعيين محافظ إخواني للأقصر

هشام زعزوع
هشام زعزوع

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه لم يعلم باخيتار محافظ للأقصر شارك في مذبحة الأقصر الشهيرة التي حدثت في عام 1997.

وأضاف "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عاد لمنزله من الوزارة ولم يكن التشكيل الوزاري قد اكتمل، وخلال تواجده بمنزله تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد العاملين في قطاع السياحة وسأله "ايه اللي بتعملوه في مصر وجبتوه محافظ للأقصر رغم مشاركته في مذبحة الأقصر 97؟" فأخبره أنه لا يعلم شيئًا عن ذلك.


وأكد أن هذه المذبحة راح ضحيتها عدد كبير من السياح السويسريين أكثر ممن ماتوا في الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أنه لم ينم ليلتها وأنه قال لنفسه إن الرئيس عندما يختار مثل هذا الاختيار فلا داعي له أن يكمل بالوزراة وذهب لمكتبه واجتمع مع معاونيه، وأخبر مديرة مكتبه أنه سيعتذر عن الوزارة.

وأشار إلى أنهم أصيبوا بحالة من الذعر، وحاولوا إقناعه بالاستمرار وأنهم في الوزارة لا علاقة لهم به، ولكنه كان قد أدرك أن هناك مؤامرة على الوطن وعلى السياحة وأن دوره انتهى ولن يستطيع العمل في هذا المناخ.

 

هشام قنديل

وتابع، أنه وقتها قابل هشام قنديل، وتقدم له باستقالته فطلب منه عدم الحديث للإعلام وكان يوم ثلاثاء واجتماعات مجلس الوزراء يوم الأربعاء وطلب فرصة للرد 3 أيام ويبدوا أنه اتصل برئاسة الجمهورية ورفض الاستقالة وطلب منه الانتظار للرد عليه.

هشام زعزوع السياحة مذبحة الأقصر السياح السويسريين المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

ترشيحاتنا

رفض الخروج إعارة..شوبير يفجر مفاجاة بشأن نجم الأهلي

فريق اليد بالزمالك يتوجه إلى الإمارات لمواجهة الأهلي

أسرع طريقة لإصدار جواز سفر مستعجل

مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل

هشام زعزوع: عام حكم الإخوان كان صعبًا في تاريخ العمل السياحي

ازاي تحافظ على صحة طفلك العقلية من إدمان السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قطعتين.. سعر خرافي لإطلالة أسماء جلال| شاهد

فستان لامع.. سوسن بدر تستعرض جمالها | شاهد

بعد منح عائلتها جائزة نوبل 5 مرات .. لماذا لم تحصل إيف كوري عليها؟

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ