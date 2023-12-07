مش حارمها من ولادها.. طليق ياسمين يكذب ادعاءاتها

أكد فتحي السيد، طليق السيدة ياسمين التي تقول أنه حرمها من أولادها، أن ما روته طليقته ياسمين هو كلام عارِ تمام من الصحة، وأنه بعد الانتقال إلى طنطا، أقدمت ياسمين على ترك المنزل وانتقلت للعيش مع والدتها.

وقال فتحي السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، ان "ياسمين قامت بتأجير بلطجية ودفعت ليهم 5000 جنيه؛ عشان يضربوني ويعوروني ويصوروني عشان تمسك عليا حاجة".

وتابع طليق ياسمين، أنه رسل إلى والدته كي تعيش معه في مطروح لتكون بجانب الأولاد الصغار وعنايتهم، ولكنه وفوجئت إنها حصلت على الطلاق ورفعت قضية خلع'.

لن أمنعها

وأشار فتحي السيد إلى أنه تمسكت بياسمين أن تعود إلى المنزل أكثر من مرة ولكنها رفضت، مؤكدا أنه لو لديها رغبة في رؤية أولادها لن أمنعها