الزمالك يدرس قطع إعارة بعض لاعبيه في يناير وجلسة مع معتمد جمال..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مثيرة بشأن قطع إعارة بعض لاعبيه الزمالك في يناير.

وكتب شوبير :الزمالك يدرس قطع إعارة بعض لاعبيه في يناير وجلسة مع معتمد جمال عقب مباراة ساجرادا.

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.