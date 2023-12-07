نجم الزمالك السابق:عروض احتراف لـ"إيشو" ومحمد عبد الشافي نموذج يحتذى به

أشاد ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق 2003 بالقلعة البيضاء، بالظهير الأيسر للفريق الأول، محمد عبد الشافي مؤكدًا أنه نموذج يحتذى به في الرياضة.

وقال ابراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN": محمد عبد الشافي يعطي دروسًا في الإخلاص والوفاء لقميص نادي الزمالك والجماهير البيضاء، وعاد من الاعتزال ليساند النادي في أزمة القيد، كما أنه يلعب بدون مقابل مادي ردًا للجميل في أزمة النادي المالية.

وتطرق صلاح للحديث عن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في دوري 2003، والتي فاز فيها الأبيض بنتيجة 2-1، قائلًا: " الفوز على الأهلي جاء في التوقيت المناسب، وسيعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات القادمة بدءًا من لقاء غزل المحلة".

وتابع: هناك العديد من اللاعبين المميزين في فريق 2003 بالزمالك مثل محمد صلاح زكي، علي ياسر، وغيرهم، كما أن أزمة أحمد عبد الرحيم إيشو انتهت واللاعب شارك في المران بشكل طبيعي، واللاعب لديه بعض العروض من الأندية الأمريكية".