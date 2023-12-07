بوتين يزور الإمارات والسعودية في جولة خارجية وجوتيريش يفعل المادة 99 من الميثاق الأممي لأول مرة بسبب الوضع في غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

محمد بن زايد يستقبل بوتين في أبوظبي

بوتين وبن سلمان يبحثان التعاون داخل أوبك+ ويؤكدان استمراره

شكري وجوتيريش يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

نتنياهو: القوات الإسرائيلية تطوق منزل يحيى السنوار في غزة

الحوثيون يعلنون استهداف "إيلات" جنوب إسرائيل بصواريخ باليستية

الجيش الإسرائيلي: القوات تعمل "في قلب خان يونس" للمرة الأولى

اصطدام سفينة بجسر في قناة السويس ولا تأثير على حركة الملاحة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت "صحيفة "الأنباء" إن هيئة قناة السويس أعلنت اصطدام سفينة حاويات بجسر في المجرى الملاحي للقناة، الأحد، بينما لم يؤثر الحادث على حركة الملاحة، مشيرةً إلى أن ريس الهيئة أسامة ربيع، أكد أنه تم الدفع بـ4 قاطرات لإتمام عملية سحب سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS"، بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بجسر أحمد المنسي، وذلك خلال عبورها القناة ضمن قافلة، في رحلة من سنغافورة إلى هولندا.

وأضاف الفريق ربيع أن السفينة ONE ORPHEUS استأنفت عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما استأنفت الـ 6 سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب التشاور وتنسيق الجهود للحد من هذه الأزمة، واحتواء تداعياتها.

وقالت الخارجية المصرية إن شكري وجوتيريش بحثا مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث أُكِّد ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أبوظبي، بالمحطة الأولى من زيارة تشمل الإمارات والسعودية. وبحث محمد بن زايد وبوتين سبل التعاون والوضع في الشرق الأوسط، في وقت تدور حرب شرسة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت "القبس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل بوتين، وبحثا ا التعاون في إطار أوبك+، فيما أكد الكرملين أنهما بحثا أيضًا الوضع في غزة وأنه "لا توجد مبادرات سلام مشتركة بين روسيا والسعودية".

وقالت "الجريدة" إنه للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، محذرا من أن النزاع بين إسرائيل وحماس "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، محذرًا من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر بعد هجمات 7 أكتوبر، مشددا على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة"، مشيرا إلى إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".

وذكرت "الراي" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية طوقت منزل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، قائلاً إن "قواتنا يمكن أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة.. واليوم تحاصر منزل السنوار.. قد لا يكون متحصناً في منزله، ويمكنه الهروب لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به".

وأشارت "القبس" إلى أن المتحدث العسكري باسم جماعة "الحوثي" في اليمن، يحيى سريع، قال، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.، مؤكدًا على استمرار جماعة "الحوثي" في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ومنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر، حتى يتوقف "العدوان" على غزة.

وقالت "الوطن" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته في غزة تعمل "في قلب مدينة خان يونس" للمرة الأولى، مضيفًا أن الجنود "وصلوا إلى وسط خان يونس.. وبدأوا غارات مستهدفة في قلب المدينة"، التي وصفها بأنها رمز لحكم حركة "حماس" العسكري والإداري.

