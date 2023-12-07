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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين : الكاف يحدد مواعيد مبارياته دون الرجوع للاتحادات المحلية

صدى البلد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي (كاف)، هو من يحدد مواعيد المباريات القارية دون الرجوع للاتحادات المحلية، وفي بعض الأحيان يكون هناك اتفاقات بين الأندية والكاف، كما أن البث الفضائي أصبح يتحكم أيضا في تحديد المواعيد، واتحاد الكرة المصري لا يتدخل مطلقا في تحديد المواعيد.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "عندما وضعنا جدول مباريات الدوري لم يكن لدينا علم بمواعيد الانتخابات الرئاسية، وقمنا بتعديل بعض المواعيد لاحقًا، لكن استحقاقات الكاف ليس لنا دور فيها مطلقًا، والاتحاد الإفريقي حدد يوم الأحد مواعيد لمباريات بطولة الكونفدرالية، وعندما نتلقى خطابات بمواعيد المباريات القارية، نقوم بعدها بتحديد مواعيد بعض المباريات المحلية".

وأضاف: "التعديلات المفاجئة الكثيرة بالتأكيد تربك حساباتنا، مثلما حدث في الموسم الماضي عندما شارك الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب، وكنت قبلها وضعت جدول الموسم بالكامل، وهناك مواعيد موجودة أضعها بشكل احتياطي لتسكين مواجهات الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز المؤجلة".

وواصل: "الموسم الماضي تعرضنا لنقد شديد بعدما خاض الأهلي مواجهات في الدوري بعد انتهاء المسابقة، وتم اختيارها بعناية وهي لا تؤثر في الصعود أو الهبوط، وكان الهدف هو حل المشكلة بعد مشاركة الفريق الأحمر في مونديال المغرب، ولم يكن متاح أن يختم الزمالك مواجهاته مع الأهلي خصوصا مع ارتباطه بالمشاركة في البطولة العربية، بالإضافة لتحديد الأندية التي تشارك في البطولات الافريقية".

وأكمل: "الآن، لدينا 4 فرق تشارك في دور المجموعات بالكونفدرالية، وجميع المؤجلات متساوية، ما عدا الاهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسبق وساندنا الزمالك عندما وصل لنهائي 2016 بينما خرج الأهلي وقتها، وقمنا بتأجيل عدة مباريات للفريق الأبيض، وليس من الطبيعي أن نظلم باقي الفرق ونضغط الجدول، حال ارتباط الأندية بالأهلي الذي يشارك في كأس العالم للأندية".

وأتم: "دوري المحترفين أ مميز للغاية والجمهور أصبح يعرف أسماء اللاعبين، وجميع المواجهات متكافئة وفارق النقاط قريب للغاية بين الأول والسادس، كما أن دوري الجمهورية وبطولات القطاعات تسير بشكل طيب للغاية، ولا يوجد ضغوط بالنسبة لهم.. وكل الفرق تخوض مواجهة كل أسبوع".

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