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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيي يعلن رحيله عن قطاع ناشئي الزمالك

صدى البلد

اعتذر طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن عدم تكملة عمله كرئيس لقطاع المدرسة الأساسية والبراعم بنادي الزمالك دون ذكر السبب.

وكتب طارق يحيى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : "تقدمت باعتذار عن تكملة العمل كرئيس لقطاع المدرسة الأساسية والبراعم بنادي الزمالك وبالتوفيق للجميع".

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

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