أخفاه 50 عامًا .. أب يثير الجدل ويفشي سر خطير قبل وفاته بأيام

أثارت واقعة تعد الأغرب على الإطلاق جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا وذلك بعد مشاركة أحدى السيدات وتدعى أشلي رانديلي قصتها والتي تعيشها وكأنها في أحد مشاهد الأفلام، وذلك لتلقى مفاجأة تعد من العيار الثقيل وذلك حينما اكتشفت أن والدها وهو توماس كونراد، والبالغ من العمر 71 عاماً،كان يقول الحقيقة وذلك بشأن دوره في سرقة بنك في أوهايو وذلك عام 1969.

وبحسب موقع يو بي آي، أوضحت أشلي أن والدها، قد توفاه الله بسبب إصابته بسرطان الرئة في بوسطن في عام 2021، وذلك بعد شهرين من كشف دوره في جريمة ابنته، وهي الرواية التي قد تأكدت الأبنة من صحتها فيما بعد.

وقد اعتراف الأب لابنته رانديلي وذلك بشأن ماضيه بعد ان أعطاه الأطباء 6 أسابيع فقط من المتوقع أن يكون فيهم على قيد الحياة ، قائلاً إنه قد سرق بنك الأمن الوطني في كليفلاند إلا أنه تمكن من إبقاء الأمر سراً عن أفراد الأسرة وذلك لأكثر من خمسة عقود بينما كان يتملص من السلطات.