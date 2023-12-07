إعلامي شهير يكشف وجهة عمر كمال عبد الواحد القادمة .. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل مثيرة حول مصير عمر كمال عبد الواحد الفترة القادمة للأهلي أم الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : عمر كمال عبد الواحد لم يوقع علي اي عروض تخص الزمالك او الاهلي حتي الآن، وكانت الامور قربت للنادي الاهلي و خلصت شفهيا .

وأضاف : ولكن الي جد في الموضوع ، وعد رسمي من مسولي الزمالك حل ازمة ايقاف القيد و بالتالي هيبقي متاح وجودة علي رأس اولويات مجلس الادارة ليكون عمود رئيسي والترس الاول للفرقة الجديدة .

وتابع : أصبحت فرصتة للأهلي و الزمالك متساوية ،والي هيحسم المقابل المادي ،وفرص اللعب.

وكان قد كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن التفاوض مستمر من جانبه هو ومحمود الخطيب رئيس النادي، مع رئيس فريق مودرن فيوتشر، وليد دعبس؛ بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي : “هناك انتقادات غير واقعية من البعض حول أسباب تأخر حسم الصفقة دون النظر لوجود اعتبارات معينة تخص قائمة وارتباطات الفريق، وأن شهر يناير وفتح باب الإنتقالات الشتوية لم يأتيا بعد”.

وأشار إلى أن الحوار مفتوح، بما يحقق مصالح الناديين، وبناء على رغبة قمة العمل الإداري في نادي فيوتشر.