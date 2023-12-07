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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكرة المصرية السابق:أحمد عبدالقادر سيرحل عن الأهلي بنسبة 90%

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن أزمة تأجيل المباريات قبلها بـ24 ساعة سبق وتكررت في أوقات سابقة، عندما كان متواجدًا في نادي مصر المقاصة.

وقال عبدالجليل في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "كنت أتمنى وجود كريستو في قائمة النادي الأهلي بكأس العالم للأندية، فهو لاعب محترف تم ضمه بمقابل مالي كبير، وكولر أصر على ضم موديست للقائمة، وصلاح محسن كان أفضل منه".

وأضاف: "أعتقد أن أحمد عبدالقادر بنسبة 90% سيرحل عن الأهلي قريبًا في شهر يناير المقبل، ولم يظهر موديست بشكل جيد حتى شهر يناير قد يتم فسخ عقده أيضا، واللاعب لم يظهر بشكل جيد حتى الآن في المشاركات المحلية".

وأكمل: "الأهلي يقدم مستويات جيدة عندما يظهر في كأس العالم للأندية، واللاعب الجيد هو من يلمع في البطولات الكبرى، ومواجهة الاتحاد السعودي لن تكون سهلة مطلقًا، وفي مونديال 2005 كنا مرشحين وبقوة للفوز عليهم".

وزاد: "الأهلي سوف يستعيد مستواه بقوة مع ثبات التشكيل، والبوادر ظهرت في لقاء يانج أفريكانز، ومثلما فعل كولر الموسم الماضي وحقق الألقاب بعدما استقر على التشكيلة، والفريق بات مستقر على العناصر الأفضل سواء في الوسط أو الهجوم، فيما يشارك محمد هاني وعلي معلول في الدفاع، ومن الصعب الاعتماد بصفة مستمرة على أكرم توفيق بعد غيابه الطويل عن الملاعب، والمفترض ياسر ورامي ربيعة هم الاقرب لقيادة الخط الخلفي، وأتمنى لحاق عبدالمنعم باللقاء".

وأتم: "أفشة يحتاج لتطوير مستواه خلال الفترة المقبلة، وهذا التطور يحتاج لعمل مكثف من جانب المدير الفني مع اللاعب، ومشكلة محمد عبدالمنعم أنه في بعض الأوقات يشعر بنفسه، لكن اثق أنه سيقدم مستوى قوي خلال المرحلة المقبلة".

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