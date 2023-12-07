مجدي عبد الغني يكشف تعرضه للحرب في لجنة شئون اللاعبين

يرى مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تواجده في منصب عضو لجنة شؤون اللاعبين في وقت سابق عرضه للحرب من بعض الأشخاص.

قال مجدي عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تواجدت في منصب العضوية بلجنة شؤون اللاعبين وهذا المنصب الأول لي ولكني فوجئت بأن أفكاري مختلفة ومغايرة تماما لما يريد البعض تطبيقه"

وأضاف: "البعض حاربني في هذا المنصب وتعمد إفشالي بسبب رغبتهم في الاستمرار في عملهم، وكنت أبحث عن حقوق اللاعبين ولكن البعض رفض ذلك بسبب مصالح الأندية"

واختتم:" البعض رفض فكرة تطويري للعبة ليحافظ على مناصبه"