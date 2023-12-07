عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف تعرضه للحرب في لجنة شئون اللاعبين

صدى البلد

يرى مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تواجده في منصب عضو لجنة شؤون اللاعبين في وقت سابق عرضه للحرب من بعض الأشخاص.

قال مجدي عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تواجدت في منصب العضوية بلجنة شؤون اللاعبين وهذا المنصب الأول لي ولكني فوجئت بأن أفكاري مختلفة ومغايرة تماما لما يريد البعض تطبيقه"

وأضاف: "البعض حاربني في هذا المنصب وتعمد إفشالي بسبب رغبتهم في الاستمرار في عملهم، وكنت أبحث عن حقوق اللاعبين ولكن البعض رفض ذلك بسبب مصالح الأندية"

واختتم:" البعض رفض فكرة تطويري للعبة ليحافظ على مناصبه"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

سيارات أوبل 2024 بالأوفر برايس الجديد

15 ألف قاض.. نقل المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024

مجدي عبد الغني يكشف تعرضه للحرب في لجنة شئون اللاعبين

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعرف على الفئات المستفيدة من التخفيضات على تذاكر القطارات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طريقة عمل البسبوسة

فيديو

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ