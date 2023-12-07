مجدي عبد الغني يعلق لأول مرة على واقعة لبس المنتخب

تحدث مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن واقعة اتهامه بالحصول على بعض الملابس الخاصة بمنتخب مصر الوطني دون وجه حق.

وقال عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت رايح اخد شنطة عشان انا رئيس البعثة في سفرية مع منتخب مصر كان لازم أخد الشنطة اللي فيها الزي اللي هتواجد بيه في المعسكر وقتها اتهموني إني خدت اللبس وشالوني من رئاسة البعثة فجأة كدة"

واختتم: "اتهموني بالخيانة لما رحت قولت للاتحاد الدولي لكرة القدم إن الناس في مصر محدش بينفذ اللوائح صح، انا كنت بحاول اقوم بتطوير الكرة المصرية".