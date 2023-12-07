إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم الأهلي

فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة نارية بشأن نجم الأهلي محمود متولي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق : بنسبة كبيرة محمود متولي خارج النادي الأهلي بسبب كثرة الإصابات .

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتعرض لأي إصابة جديدة كما أشيع بالساعات الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "متولي لا يزال يتعافى من إصابته القديمة، واللاعب يواصل برنامجه العلاجي، ولا توجد أي إصابة جديدة بالنسبة له".

وكان قد أعلن النادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية، وكان ضمن المستبعدين: ‏صلاح محسن، أحمد عبدالقادر، ‏رضا سليم، محمود متولي، كريم نيديفيد، ‏محمد زعلوك، معتز محمد.