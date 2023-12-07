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منوعات

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل ليحظى بملايين المشاهدات.

 وقد وثق مقطع الفيديو بعض النصائح لبلوجر وخبيرة تجميل من الولايات المتحدة  لمتابعيها و كيف أصبحت بشرتها بدون أي تجاعيد وأصغر لسنوات .


وقد ناقشت المرأة عبر مقطع الفيديو بعض الحيل الغير تقليدية التي للحفاظ على بشرتها متوهجة وهي في السابعة والخمسين من عمرها.
 

 

في مقطع فيديو  حددت خبيرة التجميل الأشياء الخمسة التي يمكنك القيام بها للحصول على بشرة أصغر لسنوات

أشارت أن أول روتين غير تقليدي للعناية بالبشرة تلتزم به هو التخلص من الشعر الزائد بانتظام وذلك باستخدام الأدوات الصحيحة المناسبة لبشرتها .

 

أشارت خبيرة التجميل أن من ضمن روتينها اليومي قيامها بالتخلص من الزيوت الزائدة والجلد الميت، مما يؤدي إلى تفتيح مظهروبشرة  الجلد على الفور.

نصيحة أخرى هي تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة البشرة ووضع قليل من ملح الهيمالايا تحت اللسان أحيانًا.

حذرت خبيرة التجميل جيجي من تناول كمية زائدة من الصوديوم لإمكانية تسببه في مضاعفات لبشرتها ، وأشارت  أن هناك حيلة أخرى تحظى بتأييد واسع النطاق للحصول على بشرة أكثر نعومة وهي استخدام المقشرات الكيميائية و لكن جيجي تتخلى عن هذه المنتجات للعناية ببشرتها .

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@gigi__333/video/7251062831116717317?embed_source=121355059%2C121351166%2C71788789%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.express.co.uk%2Flife-style%2Flife%2F1840417%2Fhow-to-look-younger-skincare-gigi&referer_video_id=7148251403146808581

مقطع فيديو خبيرة تجميل الشعر الزائد خبيرة التجميل رطوبة البشرة

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